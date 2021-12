Usa: Covid, 103 marine congedati per aver rifiutato il vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centotre membri del corpo dei marines sono stati congedati per aver rifiutato di ricevere il vaccino contro il Covid-19. Lo scrive la stampa Usa, citando una dichiarazione ufficiale proprio dei Marines. Le Forze armate hanno iniziato un’operazione volta a estromettere un numero che potrebbe arrivare fino a 30 mila membri in servizio attivo che ancora rifiutano di essere vaccinati, anche dopo molteplici opportunità di farlo oltre le scadenze di vaccinazione. Alla fine di agosto, il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, ha ordinato vaccini obbligatori per tutto il personale militare degli Stati Uniti. Poco dopo i servizi militari hanno rapidamente stabilito le proprie date di scadenza e hanno avvertito i membri del servizio che avrebbero potuto essere estromessi a meno che non fossero stati vaccinati, il che è in linea con la posizione del Pentagono secondo cui scegliere di rimanere non vaccinati è una violazione dell’ordine Austin. Mentre la percentuale di personale in servizio attivo vaccinato in ciascun servizio è pari o superiore al 95 per cento, il numero di personale non vaccinato è vicino alle 30 mila unità.(Nys)