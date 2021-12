Cile: deceduta a 99 anni la vedova di Pinochet, Lucia Hiriart

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vedova dell'ex dittatore cileno Augusto Pinochet (1973-1990), Lucia Hiriart, è deceduta all'età di 99 anni. Lo riferiscono i principali media locali ricordando che Hiriart soffriva da mesi di problemi di tipo respiratorio. Hiriart, a lungo assente dall'attività pubblica a causa della sua età avanzata e che negli ultimi anni è stata più volte ricoverata in ospedale a causa del suo delicato stato di salute, è morta nella sua residenza della capitale Santiago. È una delle figure storicamente più rilevanti del Paese in quanto, a fianco di Pinochet, ha vissuto una delle dittature più sanguinose dell'America Latina. La sua morte avviene quasi 15 anni dopo la morte del marito, il 10 dicembre 2006, e a soli tre giorni dal balottaggio per le elezioni presidenziali di domenica che vede contrapposti il riformista Gabriel Boric e l'ulltraconservatore José Kast e che potrebbe dare al Paese il presidente più di sinistra che abbia avuto il Paese dall'epoca di Salvador Allende (1970-1973), o quello più di destra dal ritorno della democrazia. (segue) (Abu)