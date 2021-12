Covid: von der Leyen, con atto delegato daremo approccio comune su certificati e terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul certificato, la Commissione europea proporrà un atto delegato. Lo ha detto in conferenza stampa la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo il Consiglio europeo. "Assicureremo un approccio comune sulle dosi di richiamo e la lunghezza della validità del certificato. Le dosi di richiamo sono raccomandate al più tardi dopo 6 mesi dalla piena vaccinazione e il certificato rimarrà valido per un periodo di grazia di 3 mesi oltre questo" periodo di sei mesi. Dunque, in totale, sarà valido per 9 mesi dal completamento del ciclo di vaccinazione. (Beb)