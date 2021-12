Covid: von der Leyen, possiamo produrre fino a 300 milioni di dosi di vaccino al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Omicron si espande a un ritmo feroce, ma c'è speranza perché l'Unione europea è in una miglior posizione rispetto all'anno scorso perché può produrre 300 milioni di dosi al mese. Lo ha detto in conferenza stampa la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "La pandemia è stato il punto principale" della riunione tra leader. "Stiamo lottando contro la Delta ma sappiamo che la Omicron ci minaccia. Si espande a un ritmo feroce e ha il potenziale rischio di sfuggire ai vaccini, almeno parzialmente", ha aggiunto von der Leyen. "Sappiamo che i sistemi sanitari sono sotto sforzo e questo è legato al grande numero di non vaccinati. Quindi la risposta può essere solo quella di aumentare la vaccinazione, includendo i bambini e dando terze dosi", ha specificato la presidente. "C'è anche speranza, perché siamo in una posizione molto migliore rispetto all'anno scorso. Possiamo oggi produrre 300 milioni di dosi di vaccini al mese nell'Ue, Hera sta avviando il lavoro, il certificato è un gande successo e l'Ue è il maggiore esportatore e donatore in tutto il mondo", ha detto la presidente. (Beb)