Libia: ambasciata Usa esprime sostegno a elezioni 24 dicembre (4)

- La sostituzione del comandante del distretto di Tripoli è stata decisa ieri dal Consiglio presidenziale, nell’esercizio delle sue competenze di comandate supremo delle Forze armate. La situazione a Tripoli in questo momento è di calma relativa, ma il Consiglio presidenziale e il primo ministro “sospeso” Abdulhamid Daibaba, candidato alle elezioni presidenziali e principale favorito per la vittoria, ne escono umiliati. La deposizione del generale Marwan è vista da alcuni gruppi armati come una minaccia alla loro influenza. Il problema è che chiunque voglia governare a Tripoli ha bisogno del sostegno delle milizie, ma anche di stringere un accordo con la Cirenaica. In vista del rinvio delle elezioni, si fa sempre più strada l’idea della nomina di un nuovo governo “tecnico” per traghettare il Paese alle elezioni a fine gennaio o febbraio, da dichiarare da parte della Camera dei rappresentanti (il Parlamento di Tobruk) la prossima settimana. (segue) (Lit)