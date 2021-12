Ucraina: Nato, in caso di attacco pronti ad adottare misure necessarie per sicurezza alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la difesa di tutti gli alleati della Nato. Qualsiasi ulteriore aggressione contro l'Ucraina avrebbe enormi conseguenze e avrebbe un prezzo elevato. E' quanto si legge nella dichiarazione del Consiglio Nord Atlantico in merito alla situazione al confine ucraino. "Siamo seriamente preoccupati per il sostanziale, non provocato e ingiustificato accumulo militare russo ai confini dell'Ucraina negli ultimi mesi e respingiamo le false affermazioni russe delle provocazioni ucraine e della Nato. Chiediamo alla Russia di ridurre immediatamente l'escalation, perseguire i canali diplomatici e rispettare i suoi impegni internazionali sulla trasparenza delle attività militari", ha dichiarato il Consiglio Nord Atlantico. "Stiamo valutando seriamente le implicazioni per la sicurezza dell'Alleanza della situazione attuale. Risponderemo sempre in modo determinato a qualsiasi deterioramento del nostro ambiente di sicurezza, anche attraverso il rafforzamento della nostra posizione di difesa collettiva, se necessario", ha aggiunto l'Alleanza. "La Nato adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la difesa di tutti gli alleati della Nato. Qualsiasi ulteriore aggressione contro l'Ucraina avrebbe enormi conseguenze e avrebbe un prezzo elevato. La Nato continuerà a coordinarsi strettamente con le parti interessate e altre organizzazioni internazionali, compresa l'Ue", si legge nella dichiarazione. (segue) (Beb)