Usa: Blinken annuncia restrizioni finanziarie società cinesi per violazioni diritti umani (2)

- "Gli Stati Uniti - ha proseguito Blinken - stanno inoltre aggiungendo 37 nuove entità all'elenco (la "lista nera" del dipartimento) per aver agito contrariamente alle nostre iniziative di sicurezza nazionale o di politica estera. Queste entità includono l'Accademia delle scienze mediche militari e i suoi 11 istituti di ricerca, che si sono concentrati sull'utilizzo della biotecnologia per supportare l'esercito della Rpc. La ricerca da parte della Rpc di biotecnologie emergenti per supportare le future applicazioni militari e la modernizzazione militare solleva serie preoccupazioni". Gli Stati Uniti si impegnano a "promuovere il rispetto dei diritti umani dei membri dei gruppi minoritari nella Rpc e altrove, oltre a garantire che il sistema finanziario degli Stati Uniti e gli investitori americani non promuovono queste attività". (Nys)