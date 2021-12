Messico: Banca centrale porta tasso ufficiale di sconto a +5,5 per cento, quinto aumento consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Messico ha elevato il tasso ufficiale di sconto portandolo al +5,50 per cento. Si tratta del quinto aumento consecutivo degli ultimi mesi che, come nei casi precedenti, viene giustificato a partire dalla forte tendenza al rialzo dell'inflazione a causa di fattori sia provenienti dal contesto globale che da quello interno. Secondo quanto si legge nel comunicato emesso da Banxico, "le aspettative di inflazione per il 2021 e il 2022 sono nuovamente aumentate (...) mentre quelle di lungo termine sono rimaste stabili su livelli superiori all'obiettivo fissato al 3 per cento". Il direttorio della Banca centrale ha quindi assicurato che "seguirà da vicino l'andamento delle pressioni inflazionistiche (...) con l'obiettivo di determinare un tasso di riferimento sempre congruente con il percorso necessario a favorire l'ordinata e duratura convergenza dell'inflazione all'obiettivo del 3 per cento". (segue) (Mec)