Mafie: Bonessio-Calcerano (Ev), su forum beni confiscati a Roma mantenuto impegno

- Da oggi viene istituito a Roma il Forum cittadino per i beni confiscati alle mafie, un organismo che permetterà di utilizzare al meglio i beni sottratti alle mafie. Si tratta di un "impegno non mantenuto dalla passata amministrazione comunale", spiega in una nota il consigliere capitolino di Europa verde, Nando Bonessio. "La criminalità organizzata si combatte con l'azione delle forze dell'ordine e nei tribunali - aggiunge -. Ma anche gli enti locali debbono fare la loro parte, con una presenza attiva sui territori. La messa a disposizione della comunità dei beni oggetto di confisca testimonia questa presenza. Per questo non posso che apprezzare l'istituzione del Forum cittadino, uno strumento fondamentale per utilizzare al meglio i beni sequestrati alla criminalità organizzata. Su questo tema Europa verde è già attiva: l'assessore al Patrimonio del Municipio X, Guglielmo Calcerano, ha richiesto tutti e sette gli immobili attualmente disponibili ricadenti nella propria area di competenza per l'assegnazione a progetti che perseguono fini di alto profilo sociale e civile". (segue) (Com)