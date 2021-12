Mafie: Bonessio-Calcerano (Ev), su forum beni confiscati a Roma mantenuto impegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono soddisfatto di poter comunicare che il Municipio X ha tempestivamente completato l'iter di competenza ai fini dell'assegnazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata – dichiara l'assessore del Municipio X, Calcerano –. Questo anche grazie all'impegno delle assessore Denise Lancia e Angela Mastrantoni, che in poco tempo hanno predisposto i progetti necessari per il loro utilizzo. Ora, per il tramite di Roma Capitale abbiamo richiesto all'Ansbc e alla prefettura di poter gestire a beneficio del territorio 3 plessi immobiliari siti all'Infernetto, che confidiamo possano accogliere percorsi di giustizia riparativa per minori e giovani adulti, un centro di assistenza per persone interessate da Alzheimer, e una casa delle associazioni". (Com)