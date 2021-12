Pa: via libera Conferenza unificata a linee guida lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- La Conferenza Unificata ha acquisito oggi l'intesa su tre provvedimenti proposti dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta: le linee guida in materia di lavoro agile nella Pa, un decreto ministeriale sui tirocinanti del Mezzogiorno e uno schema di Dpcm per incentivare le assunzioni dei lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili in Campania e Sicilia alla data del 31 dicembre 2016. E' quanto si legge in una nota. Il disco verde sulle linee guida certifica il pieno accordo di Regioni, Province e Comuni sul superamento dello smark working emergenziale nelle amministrazioni pubbliche a favore di un lavoro agile rispettoso dei diritti alla disconnessione, alla formazione specifica, alla protezione dei dati personali, alle relazioni sindacali, al regime dei permessi e delle assenze e alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale. (segue) (Com)