Pa: via libera Conferenza unificata a linee guida lavoro agile (2)

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "In attesa della regolazione nei nuovi contratti dei dipendenti pubblici, a cominciare da quello per il comparto funzioni centrali prossimo alla chiusura, abbiamo costruito insieme ai sindacati, alle Regioni e agli enti locali uno strumento 'ponte' intelligente, flessibile e rispettoso dell'autonomia delle singole amministrazioni, nel segno di una nuova normalità", commenta il ministro Brunetta, secondo cui "non ci saranno più decreti d'autorità sullo smart working e l'utilizzo del lavoro agile avverrà sempre attraverso un accordo individuale tra l'amministrazione e il singolo dipendente che definirà, tra l'altro, gli obiettivi, le modalità di esecuzione e i criteri di misurazione della prestazione lavorativa". "Con il decreto ministeriale sui tirocinanti – aggiunge il ministro – abbiamo compiuto un passo importante nella lotta al precariato, definendo il percorso che consentirà ai destinatari nel tempo di tirocini attivati a vario titolo sul territorio nazionale di essere ammessi in via prioritaria a procedure selettive bandite dal Dipartimento della funzione pubblica per assunzioni a tempo determinato e a tempo parziale presso i ministeri della Cultura, della Giustizia e dell'Istruzione. Assicuriamo una prospettiva di stabilità a tanti precari del Sud". (Com)