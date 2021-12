Mafie: Caudo (Rf), con forum su beni confiscati Roma fa passo importante su lotta a criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l’Assemblea capitolina, approvando l'istituzione del Forum cittadino sui beni confiscati alle mafie, "ha compiuto un passo importante nella lotta alla criminalità organizzata approvando l’attivazione del Forum cittadino sulle politiche in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata". Lo dichiara in una nota Giovanni Caudo, capogruppo di Roma futura in Campidoglio. “Quest’organo - continua Caudo - permetterà un coinvolgimento dei cittadini su un tema estremamente delicato come la destinazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Non posso in questa occasione non ricordare e ringraziare Libera che, nel lontano 1996, raccolse un milione di firme e diede l’impulso decisivo alla legge per l'uso sociale dei beni e successivamente l’impegno costante di associazioni, sindacati, presidi antimafia, comitati, cooperative sociali, parrocchie, movimenti per il diritto all’abitare, docenti e case delle donne che fanno parte della Rete dei Numeri pari e di tutte le altre associazioni che hanno portato avanti importanti campagne di sensibilizzazione sul tema fino a portare, nel 2018, all’approvazione del regolamento sui beni confiscati di Roma Capitale. Un patrimonio - ricorda Caudo - che conta a oggi più di 600 beni in gestione all’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata rimasti ancora da destinare, a testimonianza di quanto le mafie siano presenti e forti nella città di Roma. Il voto di oggi - conclude Caudo - sana in qualche modo anche una ferita inferta dalla passata amministrazione, quando una mozione che chiedeva l’attivazione del Forum sui beni confiscati fu bocciata a causa dell’astensione dell’ormai ex maggioranza capitolina”. (Com)