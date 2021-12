Campidoglio: Celli, grazie a tecnici e uffici sedute Aula proseguono online dopo casi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi da remoto si è svolta "una lunga e importante seduta di Assemblea capitolina. Come noto mi è impossibile tornare a presiedere l’Assemblea in Campidoglio poiché sto osservando il periodo di quarantena in isolamento a casa. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato senza sosta per permetterci i collegamenti sulla piattaforma online e tutti i colleghi per la disponibilità a lavorare in questa modalità, in questa fase ancora emergenziale". Lo scrive in un post su Facebook la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Non fermare le sedute dell’Aula era una priorità e anche una scelta responsabile mia e dei consiglieri per continuare a lavorare senza sosta per Roma. Abbiamo delibere e atti importanti da portare avanti per non rallentare l’impegno che tutti sentiamo per permettere la ripartenza della nostra città", conclude. (Rer)