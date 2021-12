Germania: funzionario di polizia aggredisce agente durante proteste per restrizioni Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un funzionario dell'Ufficio di polizia criminale della Sassonia ha aggredito un agente delle forze dell'ordine della Bassa Sassonia mentre, in licenza, partecipava a una manifestazione di protesta contro le restrizioni per il contenimento del Covid-19 a Pirna. L'aggressore è stato arrestato ed è indagato dalla Procura generale di Dresda. L'Ufficio di polizia criminale della Sassonia ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del funzionario, rimosso dal servizio. Il ministro dell'Interno del Land, Roland Woeller, ha definito “imperdonabile” l'aggressione e ha evidenziato che, “se le accuse verranno confermate, il funzionario non avrà più nulla a che fare con la polizia”. (Geb)