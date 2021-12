Libano: Fmi, Beirut ha inviato valore perdite finanziarie stimato a 68 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano ha trasmesso al Fondo monetario internazionale (Fmi) gli importi delle sue perdite finanziarie, stimate in circa 68 miliardi di dollari. Lo ha annunciato durante un incontro con i giornalisti il portavoce dell'Fmi, Gerry Rice, anticipando che una delegazione si recherà "all'inizio del prossimo anno a Beirut" per proseguire le discussioni in vista dell'ottenimento di un programma di aiuti. "Ci sono stati notevoli progressi nell'identificare le perdite nel settore finanziario", ha detto Rice. Tuttavia, ha aggiunto che questa cifra potrebbe cambiare poiché la valutazione non è stata completata. "Il lavoro (di valutazione) proseguirà (...) in particolare con l'ausilio di audit effettuati da società internazionali", ha affermato Rice. "Stiamo attualmente valutando le cifre annunciate dal governo e continueremo le nostre discussioni con le autorità nell'ambito della nostra collaborazione", ha anche commentato. L'Fmi ritiene che il Libano debba attuare riforme fondamentali non solo per assorbire queste perdite, ma anche per ripristinare la fiducia, migliorare la governance e la trasparenza e incoraggiare gli investimenti. Si tratta di "tanti elementi essenziali per stimolare l'occupazione, la crescita sostenibile e ridurre la povertà negli anni a venire", ha aggiunto anche il portavoce. (Res)