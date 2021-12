Quirinale: Tajani, Berlusconi è un patriota, ha fatto tanto per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io un Presidente patriota lo conosco. Si chiama Silvio e di cognome Berlusconi". Queste le parole del coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in merito al prossimo Presidente della Repubblica, in un’intervista in onda questa sera a “Dritto e Rovescio" su Rete4. "Direi - aggiunge Tajani - che per l’Italia ha fatto veramente tanto. Come capitano d’industria è colui che ha creato la televisione commerciale, non solo in Italia, ha realizzato anche fuori dai confini italiani. È stato un grande imprenditore nel settore dell’edilizia. È stato un grande uomo di sport, lo dice uno che non è milanista, però il Milan è la squadra che ha vinto più di ogni altro nel mondo e questo rende onore all’Italia". Poi "è stato il Presidente del Consiglio più longevo, l’ultimo Presidente del Consiglio eletto dal popolo che ha governato il nostro Paese. È anche - aggiunge - quel signore che è andato al Congresso degli Stati Uniti e ha raccolto decine di applausi dai parlamentari americani. Io glielo chiedo, ma lui non ha ancora sciolto la riserva quindi è lui che deve decidere. Secondo me sarebbe un eccellente Presidente della Repubblica e con Draghi Presidente del Consiglio rafforzerebbero il ruolo dell’Italia sia in Europa, sia nei rapporti con gli Stati Uniti, perché è fondamentale un solido rapporto con Washington". (Rin)