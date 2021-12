Governo: Di Maio, Italia sempre più protagonista del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Oggi è arrivato un prestigioso riconoscimento all’Italia dal "The Economist". Per la rivista britannica, il nostro è il Paese dell’anno 2021. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. "Un premio che dimostra come l’Italia sia sempre più protagonista nel mondo. Avanti a testa bassa, dando il massimo per i cittadini", ha aggiunto. (Res)