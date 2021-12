Libia: ambasciata Usa esprime sostegno a elezioni 24 dicembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A mediare tra le parti dovrà essere Stephanie Williams, la diplomatica statunitense ex inviata Onu recentemente nominata dal segretario generale delle Nazioni Unite come consigliere speciale per la Libia. Dopo decine di incontri a Tripoli, ieri Williams era a Misurata, oggi è a Sirte e domani sarà in Cirenaica dove rimarrà un paio di giorni. In molti in Libia vogliono evitare le elezioni e chiudere accordi per un governo Dabaiba bis o un nuovo esecutivo guidato da Fathi Bashagha, ex ministro dell’Interno e uomo forte della “città-Stato” di Misurata. Nel frattempo la candidatura dei Saif al Islam Gheddafi, secondogenito del defunto colonello, sembra ormai consolidata nonostante il mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte penale internazionale: una candidatura che preoccupa tanto a Tripoli quanto a Bengasi. Vale la pena ricordare, infatti, le recenti tensioni a Sebha, dove le forze del generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica e candidato presidenziale, hanno impedito per giorni agli avvocati di Gheddafi di presentare ricorso contro l'esclusione dalle elezioni, circondando il tribunale della città. (Lit)