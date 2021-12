Ue: Euro Summit, accelerare su Unione mercati capitali e fare piano lavoro verso Unione bancaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalizzare un piano di lavoro graduale e temporale verso l'Unione bancaria e accelerare i progressi nell'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali. Questo è quanto i Ventisette leader dei Paesi dell'Ue hanno concordato e scritto nella dichiarazione del Vertice euro che si è tenuto in formato inclusivo. "La risposta di politica economica forte, rapida e coordinata dell'Unione europea e dei suoi Stati membri ha prodotto una solida ripresa dalla crisi del Covid-19. imaniamo determinati e agili nella nostra risposta", si legge nella dichiarazione. "Prendiamo atto della lettera del presidente dell'Eurogruppo del 10 dicembre 2021 e della dichiarazione dell'Eurogruppo sui documenti programmatici di bilancio per il 2022. Rimane essenziale il costante e stretto coordinamento delle politiche di bilancio dell'area euro, con l'obiettivo di stabilire con fermezza una ripresa sostenibile e inclusiva", continuano i leader. "Un'Unione bancaria completa e un'Unione dei mercati dei capitali profonda, integrata e ben funzionante sono fondamentali per garantire un sistema finanziario stabile, sostenere la competitività dell'Ue e incanalare i finanziamenti necessari per la transizione verde e digitale, gettando le basi per la prosperità dell'Europa nei prossimi decenni", prosegue la dichiarazione dell'Euro Summit. "A tal fine: attendiamo con impazienza l'entrata in vigore dell'accordo che modifica il Trattato sul meccanismo europeo di stabilità e la tempestiva introduzione del sostegno al Fondo di risoluzione unico il prima possibile; ricordando il nostro pieno impegno politico nei confronti dell'Unione bancaria, chiediamo all'Eurogruppo in formato inclusivo di finalizzare su base consensuale un piano di lavoro graduale e temporale su tutti gli elementi in sospeso che tracciano la strada verso il suo completamento; chiediamo di accelerare i progressi nell'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali", concludono i leader spiegando che torneranno ad esaminare i progressi nella prossima riunione. (Beb)