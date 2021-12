Cdp: approvati termini nuovo accordo con Poste italiane su Risparmio postale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo accordo, ha sottolineato Dario Scannapieco, Amministratore delegato e Direttore generale di Cdp, "garantisce la continuità della raccolta e offre una prospettiva di ulteriore sviluppo del Risparmio Postale. Si conferma così il legame di Cdp con il territorio dove raccogliamo risorse attraverso i Buoni e i Libretti che poi reinvestiamo nelle comunità locali, a sostegno di pubbliche amministrazioni, imprese e famiglie, in linea con il Piano Strategico 2022-2024 che ha come principi chiave: sostenibilità, addizionalità e sussidiarietà rispetto al mercato". "Grazie alla collaborazione con Poste - ha aggiunto - il risparmio degli italiani si trasforma in volano di crescita sostenibile, favorendo gli investimenti strategici e la competitività del Paese”. Matteo Del Fante, Amministratore delegato e Direttore generale di Poste italiane, ha invece commentato: “I termini di questo accordo permettono di raggiungere gli obiettivi finanziari relativi alle commissioni di distribuzione del Risparmio postale previsti nel nostro piano 24SI in modo sostenibile. Il Risparmio postale rappresenta la più stabile fonte di finanziamento retail della spesa pubblica ed è il prodotto di risparmio preferito dagli italiani. Siamo orgogliosi di continuare a fornire tale Servizio di interesse economico generale, confermando ancora il nostro ruolo di pilastro strategico per l’Italia”. (Com)