Porti: Uiltrasporti, sciopero sospeso, impegno Mims su tematiche settore

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- "Abbiamo deciso di sospendere lo sciopero nazionale dei lavoratori portuali previsto per domani 17 dicembre." Così il Segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi in seguito alla firma del protocollo d'intenti con il viceministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova. "Il viceministro si è impegnato su questioni per noi fondamentali per il settore dei porti, a partire dall'inserimento nella legge di bilancio di una norma che riconosca quello portuale come lavoro usurante o gravoso, l'anticipo pensionistico per i lavoratori delle imprese portuali terminaliste e dell'AsDP, e il finanziamento delle Agenzie di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari. Abbiamo ottenuto - ha proseguito il Segretario - l'impegno di rendere finalmente operativo un tavolo permanente di confronto sui temi portuali, una sede fondamentale per ragionare in modo organico e strutturale sulle riforme da fare, a partire dalla necessità di dare completa attuazione alla 'legge Del Rio'". Per questo, ha poi chiarito, "abbiamo deciso di sospendere per ora lo sciopero con responsabilità verso gli impegni presi dal Viceministro, ma monitoreremo se gli impegni assunti porteranno a quello che stiamo chiedendo. A tratto generale continueremo a fare le nostre rivendicazioni perchè i trasporti sono fondamentali per la ripresa del Paese e i milioni di lavoratori di questo settore strategico meritano condizioni lavorative migliori, più lavoro ma soprattutto buon lavoro". "I lavoratori dei trasporti - ha poi rimarcato - hanno dato un'ottima risposta alla mobilitazione generale che si è svolta oggi sia in termini di adesione nelle piazze che di astensione dal lavoro. Il livello di precarizzazione e di sfruttamento soprattutto nel mondo della logistica, gli infortuni e le morti sul lavoro che sono sempre più un'emergenza nel nostro paese, sono questioni su cui non possiamo abbassare la guardia". "Non smetteremo di dare la nostra massima attenzione alle vertenze contrattuali aperte a partire da quella del Tpl e alle vertenze aziendali come quella che sta coinvolgendo proprio in questi giorni i 1322 lavoratori di Air Italy. Continueremo - ha concluso Tarlazzi - a chiedere maggiore attenzione a questo settore da parte del Governo, lo sviluppo del Paese passa anche e soprattutto dai trasporti".(Com)