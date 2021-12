Roma: il quartiere Testaccio compie 100 anni, Zingaretti inaugura le celebrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impianto urbanistico del quartiere si deve in gran parte ai progetti di edilizia residenziale pubblica realizzati dall'Istituto Case Popolari (Icp oggi Ater) e la mostra vuole illustrare i passaggi storici di un patrimonio urbano tra i più significativi della città con le sue preesistenze archeologiche, le trasformazioni industriali oggi dismesse e gli interventi di rigenerazione urbana che hanno reso Testaccio un importante polo culturale, commerciale e di servizio. La sede della mostra è in via Beniamino Franklin 25 e sarà visitabile fino al 18 gennaio 2022 nei seguenti giorni: 17, 20, 21 e22 dicembre 2021 dalle 10:00 alle 14:00, 17 e 18 gennaio 2022 dalle 10:30 alle 17:00. Gli eventi culturali legati al centenario prevedono, inoltre, l'allestimento tre mostre di arte contemporanea: a febbraio verrà esposta l'installazione laser dell'artista inglese Matt Copson, ad aprile la mostra fotografica dell'artista e attivista sudafricana Zahele Muholi, le cui opere saranno disseminate in diversi luoghi del quartiere e a settembre la mostra dell'artista vincitore del premio Ater x arte. (segue) (Com)