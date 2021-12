Brasile: ministro Economia, "cacciato via" l'Fmi dal Paese per previsioni errate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare Guedes ha criticato il nuovo direttore dell'Fmi per l'emisfero occidentale, Ilan Goldfajn, ex presidente della Banca centrale del Brasile durante il governo di Michel Temer e attuale presidente del consiglio di amministrazione di Credit Suisse in Brasile. "Ho saputo di critiche di un ex-presidente della Banca centrale, Ilan Goldfajn. E' un amico ma in tempi di politica tutti criticano e anche lui lo fa. Ma se c'è un brasiliano che critica il Brasile all'Fmi, non ha bisogno di rimanere qua", ha detto Guedes. Il ministro ha detto inoltre che l'organizzazione si è stabilita in Brasile in passato, quando il Paese aveva bisogno di assistenza per il controllo dei conti e del cambio e che "sono rimasti perché gli piace il posto, la feijoada, guardare una partita di calcio e una buona conversazione. Ogni tanto criticano un po' e fanno una previsione sbagliata", ha detto, evidenziando che per lui la permanenza non è più necessaria. (Brb)