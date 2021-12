Pnrr: a Roma 292 milioni per infrastrutture e bus ecologici, Casu (Pd) "Capitale è futuro Italia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il via libera della Conferenza unificata allo stanziamento da 1,9 miliardi sul settore dei trasporti destinati all'acquisto e alla realizzazione di infrastrutture per i bus ecologici nei Comuni di media e grande dimensione, Roma Capitale otterrà 292 milioni di euro. "Grazie al governo, al ministro delle Infrastrutture, mobilità e trasporti, Enrico Giovannini e all'azione del gruppo del Partito democratico" arrivano "1,9 miliardi di euro per nuovi autobus a emissioni zero elettrici e a idrogeno nelle città e la scelta di destinare 292 milioni di euro per la Capitale. Perché il futuro di Roma è il futuro dell'Italia", scrive su Twitter il segretario romano del Pd e deputato Andrea Casu. (Rer)