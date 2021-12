Usa-Italia: ambasciatrice Zappia interviene a webinar su cooperazione nell'esplorazione spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della prima Giornata nazionale dello spazio, l'ambasciata d'Italia ha organizzato l'evento virtuale "The US-Italy Cooperation on Space Exploration and Exploitation" per la promozione della cooperazione bilaterale nel settore spaziale. Lo riferisce un comunicato stampa della rappresentanza diplomatica d'Italia a Washington. "Oggi lo spazio è uno dei motori più efficaci della crescita economica, e l'innovazione è la chiave per mantenere e rafforzare la competitività", ha commentato l'ambasciatrice Mariangela Zappia, aggiungendo che "l'Italia è da sempre uno dei principali player, a livello mondiale, vantando non solo una lunga tradizione spaziale, ma anche una filiera completa di prodotti e servizi che ha portato la nostra industria a sviluppare competenze e qualità inestimabili". L'ambasciatrice ha poi voluto rimarcare che "il nostro legame con gli Usa nel settore è davvero speciale. Basti pensare alla Stazione Spaziale Internazionale", sottolineando che "tutti i traguardi eccezionali della nostra industria sono il risultato di una collaborazione costante tra le agenzie spaziali, Asi e Nasa, e di un dialogo costante tra i nostri governi". "A seguito della firma degli Accordi Artemis, Italia e Stati Uniti hanno rafforzato la cooperazione bilaterale e multilaterale per l'esplorazione e lo sfruttamento dello spazio", ha chiosato l'ambasciatrice. (segue) (Com)