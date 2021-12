© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sarà a Castel Giubileo. Visiterà il Centro anziani di Castel Giubileo e l'Associazione Misericordia in via Salaria 1177 e poi sarà al Parco della Bolognola in via Bolognola, ancora presso il cantiere dell'Asilo Nido in via di Castel Giubileo 31 e, successivamente, alla Scuola dell'Infanzia e Primaria Ic Carlo Levi in via Castel Giubileo 41. Il tour parte dal Centro anziani di Castel Giubileo (ore 14:30)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato partecipano alla presentazione del progetto del nuovo ospedale di Rieti. Partecipa il Direttore Generale della Asl Rieti Marinella d'Innocenzo. L’evento si svolge a Rieti, presso l'Aula Magna della Direzione generale della Asl di Rieti in Via del Terminillo 42 (ore 15:00)- L'assessora al Turismo, Valentina Corrado, partecipa al roadshow "Più notti, più sogni. + Experience", incontro di presentazione degli avvisi della nuova misura per l'anno 2022 per gli operatori del turismo della Regione Lazio. L'evento si svolge a Latina presso Spazio Attivo Latina, via Carlo Alberto 22 (ore 11:00)- L'assessora al Turismo, Valentina Corrado, partecipa al roadshow "Più notti, più sogni. + Experience", incontro di presentazione degli avvisi della nuova misura per l'anno 2022 per gli operatori del turismo della Regione Lazio. L'evento si svolge a Ferentino, in provincia di Frosinone, presso Spazio Attivo Ferentino, via Casilina km 68,300 (ore 15:30) (segue) (Rer)