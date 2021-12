Medio Oriente: sparatoria nel nord della Cisgiordania, un israeliano ucciso e due feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di un israeliano ucciso e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta vicino a un insediamento nel nord della Cisgiordania. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui le tre persone stavano lasciando la località di Homesh per dirigersi verso Shavei Shomron. I dettagli dell'incidente rimangono poco chiari al momento. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno predisposto posti di blocco nell'area per catturare i responsabili. Il ministro della Sicurezza pubblica, Omer Barlev, ha condannata “il preoccupante vertcie del terrore palestinese che ha rialzato la testa”. Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha annunciato che le forze di sicurezza sono in stato di massima allerta dopo l'attacco. “Le forze di sicurezza metteranno le mani sui terroristi. Continuiamo ad aumentare la nostra vigilanza e prontezza contro il terrorismo in Giudea e Samaria (la Cisgiordania) e continueremo a utilizzare tutte le nostre capacità su tutti i fronti contro le organizzazioni terroristiche", conclude la nota del ministero della Difesa. (Res)