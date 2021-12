Covid: Bond (FI), decisione su ingressi da Ue rischia di danneggiare il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La decisione, al momento unilaterale, del governo italiano di imporre l’obbligo del tampone e, per i soli non vaccinati, una quarantena di cinque giorni alle persone che provengono dagli stati europei potrebbe avere dei risvolti negativi per il settore del turismo italiano. Sono, infatti, già scattate delle disdette, complice anche il dubbio sull’andamento della pandemia da Covid che anche in Italia si è rialzata con decisione". Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Dario Bond, secondo cui "il problema maggiore è per la stagione turistica invernale che, dopo un avvio promettente, ora sembra arrancare. Forse da parte del governo sarebbe stato più utile anticipare i provvedimenti e predisporre degli strumenti compensativi per il settore del turismo". (Com)