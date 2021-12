Fiumicino: in arrivo tre nuove piazze, la più grande a Focena da 5 mila metri quadri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre nuove piazze nel territorio del Comune di Fiumicino: è quanto sta progettando l'assessorato ai Lavori pubblici. Una prima è prevista a Fregene in viale Castellammare, un'altra a Fiumicino in via Torre Clementina in prossimità del molo e un'altra a Focene. Quest'ultima impegnerà lo spazio più grande, ben 5000 metri quadrati, tra via delle Carenarie e via dei Dentali, zona centrale del territorio che al momento è in stato di degrado. "Per Fregene e Fiumicino - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia - interverrà direttamente l'amministrazione comunale con i suoi progetti, ma per Focene vogliamo presentare una proposta che coinvolga tutti gli architetti interessati, attraverso un concorso di progettazione, con il quale si potranno raccogliere i suggerimenti dei cittadini nell'elaborazione delle proposte, per poi scegliere quelle più adatte alla soluzione dei problemi e inserirle nel progetto". Progetto che non prevede solo la trasformazione del terreno in piazza, ma piuttosto una rivisitazione dell'intera area con verde pubblico, attività sportive, parcheggi in sicurezza, percorsi pedonali, skate park ed il tanto atteso Centro anziani. Un'idea proposta già tempo fa dall'assessore Caroccia con l'intenzione di creare un punto di riferimento per i cittadini che potranno ritrovarsi e godere di un nuovo caposaldo della socialità. (Rer)