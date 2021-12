Russia-Italia: ambasciatore a Mosca Starace, imprese italiane più forti se unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese italiane devono essere unite e lavorare in sinergia, poiché se si presentano compatte nei confronti della controparte russa, hanno più possibilità di vincere l'agguerrita concorrenza. Lo ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia in Russia, Giorgio Starace, intervenendo all'assemblea dell'Associazione degli imprenditori italiani in Russia Gim-Unimpresa. "Il mio lavoro sarà sempre quello di unificare, mai di dividere, faremo ogni sforzo per far crescere la nostra presenza nel Paese", ha sottolineato il diplomatico, ricordando poi un passaggio del discorso del presidente russo Vladimir Putin in occasione della recente cerimonia della consegna delle lettere credenziali agli ambasciatori stranieri, nel quale ha invitato tutti i capi delle missioni diplomatiche in Russia a impegnarsi per far crescere la presenza culturale, economica e politica dei propri Paesi, anche al di fuori di Mosca, nelle varie regioni e province. "Questo coincide con i nostri interessi e per farlo organizzeremo delle visite di sistema per mettere in comunicazione le nostre imprese con partner imprenditoriali ed istituzionali delle regioni russe di nostro maggior interesse", ha affermato l'ambasciatore Starace. (Rum)