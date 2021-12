Italia-Francia: vice ministro Castelli riceve ministro Dussopt, focus su proficui rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, ha ricevuto questo pomeriggio, al ministero dell'Economia e delle Finanze, Olivier Dussopt, ministro delegato incaricato dei Conti pubblici del governo francese. Lo riferisce una nota stampa. Al centro dell’incontro i proficui rapporti bilaterali tra Italia e Francia, anche in termini di collaborazione in materia di contrasto alle frodi. Nel corso del colloquio, infatti, Castelli e Dussopt hanno avuto modo di approfondire i temi della cooperazione fiscale, del contrasto al riciclaggio, della fiscalità internazionale, compreso il percorso necessario per rendere operativo l’accordo sulla global minimum tax e, vista l’imminenza del semestre di presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea, hanno anche discusso di risorse proprie dell’Unione, dell’attuazione dei Piani di Rilancio e della revisione dei regolamenti finanziari. Il vice ministro Castelli ha auspicato “una sempre maggiore cooperazione e coordinamento, in materia fiscale, per assicurare il percorso più utile allo sviluppo delle nostre economie”, registrando il favore e la disponibilità di Dussopt. In conclusione, Castelli - visto l’interesse dell’omologo francese - ha rappresentato il lavoro fatto in questi anni dal Governo italiano, attraverso le agenzie fiscali e le società in house, per semplificare ed agevolare il rapporto tra Stato e contribuente, recuperando una parte importante di evasione. (Res)