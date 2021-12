Roma: il quartiere Testaccio compie 100 anni, Zingaretti inaugura le celebrazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istituito con l'obiettivo di valorizzare gli spazi urbani attraverso l'arte contemporanea e promuovere gli artisti emergenti under 40 residenti in Italia, attraverso un bando pubblico pubblicato sul portale dedicato al centenario una giuria di esperti selezionerà i progetti per uno o più spazi individuati da Ater nel proprio patrimonio. Anche l'As Roma darà un importante contributo alle celebrazioni, con un intervento di pulizia dello storico Campo Testaccio - che ha ospitato le partite del Club dal 3 novembre del 1929 al 30 giugno del 1940 - e una serie di iniziative di carattere sociale sul territorio, volte a rinsaldare il legame tra la società e il quartiere. In occasione del centenario, infine, Ater Roma ha previsto la valorizzazione di 6 locali commerciali del proprio patrimonio che verranno ristrutturati e assegnati grazie ad uno specifico bando. (Com)