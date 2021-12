Mafie: Pd Campidoglio, con forum beni confiscati Roma vince su criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Con l'istituzione del Forum cittadino sui beni confiscati alle mafie "Roma da oggi ha uno strumento in più per la difesa della legalità e per la lotta a tutte le mafie". Lo dichiarano in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio, il presidente Pd della commissione Patrimonio e politiche abitative Yuri Trombetti, il presidente Pd della commissione Roma Capitale Riccardo Corbucci. "L'Assemblea capitolina - aggiungono - ha approvato la delibera che istituisce il Forum cittadino sulle politiche in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata. È un giorno importante per Roma, un grande successo per la città e per le sue istituzioni. Il forum sui beni beni confiscati è stato fortemente richiesto dalle realtà associative in prima linea nel contrasto alle mafie ed era previsto nell'ambito del regolamento approvato nel 2018 dall'amministrazione precedente, ma non è stato mai convocato. Vogliamo ringraziare il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore al patrimonio Tobia Zevi per aver dato nuovo impulso a una delibera che aspettavamo da 3 anni e mezzo, rispettando uno degli impegni assunti nei mesi scorsi". (segue) (Com)