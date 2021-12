Slovenia: Parlamento Ue, preoccupazione per clima di sfiducia e polarizzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento ha ricordato che, nel 2021, il governo sloveno ha trattenuto i finanziamenti dell'agenzia di stampa slovena per il suo servizio pubblico per 312 giorni. Da novembre sono stati effettuati pagamenti per alcuni importi insoluti, ma restano non pagati almeno 507 mila euro di richieste di finanziamento del servizio pubblico. L'Eurocamera ha ricordato anche che, attualmente, solo 206 dei 258 posti disponibili per i pubblici ministeri in Slovenia sono occupati. Almeno 15 pubblici ministeri eletti sono in attesa di essere nominati, mentre la Commissione ha affermato nella sua relazione sullo stato di diritto del 2021 che le nomine sono ingiustificatamente ritardate. (Beb)