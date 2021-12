Rai: Lega, bene incontro a Milano su progetto sede Portello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'incontro di stamane a Milano tra dirigenza Rai, governatore Fontana e sindaco Sala. Segnali positivi e incoraggianti sui tempi prestabiliti per la realizzazione del nuovo polo multimediale nel Portello, come sollecitato anche dalla Lega in commissione di vigilanza Rai. Ennesima conferma del ruolo strategico della sede Rai di Milano, che guarda al futuro con idee chiare e progetti concreti". Lo affermano in una nota i parlamentari lombardi della Lega in Commissione di vigilanza Rai Massimiliano Capitanio (capogruppo), Simona Pergreffi e Leonardo Tarantino. (Com)