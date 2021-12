© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti Spa (Cdp) comunica che, in data odierna, l'agenzia Fitch Ratings ha rivisto al rialzo i rating di lungo e breve termine su Cdp che passano, rispettivamente, da BBB- a BBB e da F3 a F2. L'outlook si conferma stabile. La decisione segue il medesimo intervento recentemente compiuto dall'Agenzia in relazione al rating della Repubblica italiana. E' quanto si legge in una nota di Cdp. (Com)