Regno Unito: Covid, nuovo record di contagi giornalieri, pari a oltre 88 mila

- Il Regno Unito ha registrato un nuovo record di casi giornalieri di coronavirus, pari a 88.376. Come riporta l'emittente "Bbc", si tratta di un incremento di 10 mila casi rispetto al già elevato picco di ieri. Il consulente capo per la sanità del governo britannico, Chris Whitty, ha detto che la diffusione della variante Omicron potrebbe aumentare in modo "incredibilmente veloce", rassicurando però che si tratta di un aumento di breve durata, visto il punto raggiunto dalla campagna vaccinale di richiamo nel Paese. Ieri è stato registrato infatti un record di richiami somministrati, pari a 745.183 dosi. Il primo ministro Boris Johnson ha inoltre esortato la popolazione a limitare gli incontri sociali "il più possibile" per arginare i contagi, prima delle vacanze natalizie. (Rel)