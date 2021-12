Milano: presentati 386 emendamenti per la delibera sulla riqualificazione degli immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 386 gli emendamenti alla delibera sulla riqualificazione degli immobili a Milano, presentata oggi in aula consiliare dall'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi. Le perplessità dell'opposizione sono legate a una presunta incompatibilità tecnica con la legge regionale sulla riqualificazione degli edifici, come ha illustrato oggi in aula il consigliere leghista Samuele Piscina. “Aspettiamoci una pioggia di ricorsi - ha dichiarato Piscina -, stiamo presentando una delibera che va contro la legge regionale, che non fa contenti cittadini e costruttori”. Qualche perplessità è stata espressa anche da forze della maggioranza, come il consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi, che ha sottolineato come, al momento, siano destinatarie del bonus del 10 per cento sulle volumetrie anche zone che, a suo dire, non ne avrebbero bisogno. "Stamattina abbiamo ascoltato gli investitori immobiliari – ha raccontato Monguzzi -, e quello di via Melchiorre Gioia ha addirittura cercato di ottenere il 25 per cento di bonus dicendo che in cambio avrebbe fatto anche la passerella botanica. Non ha senso inserire quella zona nella legge, che è tra quelle più ad alta redditività non solo a Milano, ma in Italia”.(Rem)