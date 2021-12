Porti: Bellanova, accordo raggiunto, sospeso sciopero lavoratori portuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Firmato pochi minuti fa al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, dalla viceministra Teresa Bellanova e dai sindacati nazionali dei lavoratori portuali Cgil, Cisl, Uil, l'Accordo che sigla anche la sospensione dello sciopero indetto dalle tre sigle e proclamato per domani. Nei punti del testo, a partire dal disegno di legge sulla concorrenza - si legge in una nota - i temi indicati dai rappresentanti dei lavoratori come particolarmente sensibili, già al centro di un primo confronto nella serata di ieri con la viceministra Teresa Bellanova, affiancata al Tavolo dal capo dipartimento Mims Mauro Bonaretti, dalla vicecapo di Gabinetto Maria Teresa Di Matteo, direttore generale Porti, dal dottor Francesco Guarente, con i rappresentanti nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti Natale Colombo, Maurizio Diamante, Claudio Tarlazzi. E da adesso, sottolinea proprio Bellanova, "al centro del Tavolo permanente con tutti gli attori del sistema portuale". Obiettivo del Protocollo, è scritto nel testo, "concordare con le parti sociali le trattazione delle specifiche tematiche di settore attraverso la costituzione di un tavolo permanente nel quale affrontare in modo organico le tematiche portuali - partendo dalla concreta attuazione della legge di riforma della legge 84/1994 come modificata dal decreto legislativo 169/2016 - anche attraverso il coinvolgimento delle altre istituzioni di volta in volta interessate ed un confronto fattivo e partecipativo con le parti sociali e tutti gli stakeholder interessati". (segue) (Com)