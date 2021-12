Porti: Bellanova, accordo raggiunto, sospeso sciopero lavoratori portuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo costruire riconoscibilità nel mondo dell’informazione anche grazie al monitoraggio della stampa internazionale" Teresa Bellanova

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- Tra i punti qualificanti l'accordo, "l'esigenza di rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale, per favorire la crescita del Paese, attraverso la realizzazione di investimenti sostenibili finalizzati a raggiungere adeguati livelli di efficienza infrastrutturale; l'approfondimento con le organizzazioni sindacali delle proposte normative concernenti i porti inserite nel decreto Concorrenza anche al fine di produrre proposte di modifica ove necessario", e l'avvio "di ogni azioni utile al riconoscimento del lavoro portuale tra i lavori gravosi ed usuranti". "Considero l'Intesa un importante nell'interlocuzione con le rappresentanze dei lavoratori portuali", commenta la viceministra Bellanova, "e nella messa a sistema di azioni tese a garantire la competitività e la qualità di un settore strategico e determinante per il Paese come quello del sistema portuale, confermando e affinando al contempo tutti gli strumenti necessari a tutelare il lavoro e la sicurezza. Un approdo significativo ed è evidente la soddisfazione nel considerare come l'intesa abbia scongiurato lo sciopero proclamato per domani". (Com)