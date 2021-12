Mps: M5s, continuare a lavorare per ricostruire verità su morte David Rossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “A distanza di sei mesi dall’istituzione della Commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi è giunto il momento di tracciare un bilancio sull’attività, assai intensa, svolta dal Movimento 5 Stelle. Il nostro gruppo parlamentare ha sin qui lavorato lontano da ogni forma di clamore mediatico o di spettacolarizzazione della vicenda, nel pieno rispetto del dolore dei familiari che ancora oggi, a gran voce, chiedono che venga fatta piena luce sul caso". A dichiararlo, in una nota, le deputate e i deputati del Movimento 5 stelle nella Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. "Le incalzanti richieste istruttorie formulate dal Movimento 5 stelle, di settimana in settimana, sono state uno dei motori propulsivi delle attività di questa Commissione, trovando sponda nel sostegno arrivato dalla presidenza e dagli altri commissari. Un lavoro certosino e meticoloso - aggiungono i parlamentari - che ci ha permesso di individuare e ascoltare soggetti mai sentiti prima, in grado di fornire elementi nuovi e preziosi. Le nostre sollecitazioni hanno consentito di mobilitare i reparti Ris, Ros e Racis dei Carabinieri per svolgere tutti gli accertamenti tecnici su tabulati telefonici, video e materiale fotografico e per effettuare l’esperimento di simulazione della precipitazione attraverso il software più all’avanguardia presente in Italia". Il Movimento 5 stelle, inoltre, "è stata la prima forza politica che ha proposto di incaricare un collegio peritale medico-legale, composto da professionisti di chiara fama, che metterà a disposizione la propria competenza e professionalità per diradare tutti i dubbi ancora esistenti in relazione alle lesioni fisiche presenti sul corpo di Rossi. L’impegno della Commissione è massimo, bisogna fare tutto il possibile per ricostruire la verità su questa drammatica e misteriosa vicenda. Il Movimento 5 stelle è pronto a fare la propria parte, fino in fondo”, concludono. (Com)