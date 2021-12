Difesa: Guerini, magistratura militare efficiente è garanzia per cittadini e Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Una magistratura militare efficace ed efficiente è garanzia per l’affidabilità dello strumento militare, dei cittadini e di chi lavora per le Forze armate. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che ha presenziato la seduta plenaria del Consiglio della magistratura militare. “La giustizia militare – ha aggiunto il ministro - può contare su preziose risorse umane e professionali necessarie per procedere al proprio ammodernamento”. Il primo presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio, ha illustrato al ministro le attività istituzionali devolute all'organo di autogoverno della magistratura speciale e ha aperto i lavori previsti nell'ordine del giorno odierno. Gli altri membri, il vicepresidente David Brunelli, il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione Maurizio Block e i magistrati militari, Mauro De Luca e Maria Michela Teresa Mazzilli, hanno rivolto il proprio saluto e brevi allocuzioni. L’incontro si è chiuso con gli auguri reciproci per le festività natalizie. (Res)