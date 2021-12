Roma: la Città dei 15 minuti, interventi in sette settori nel piano della giunta Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una visione di città policentrica, accessibile e sostenibile, nella quale la cittadinanza dovrà trovare a una distanza massima di 15 minuti, a piedi e in bicicletta, la disponibilità di una vasta rete di servizi di prossimità: aree verdi, fermate del trasporto pubblico su rotaia, asili nido, centri culturali, luoghi dello sport e altri presidi fondamentali. Questa è la rete diffusa di servizi immaginata dall'amministrazione capitolina e che è stata tradotta dalla giunta in una memoria, approvata oggi e che detta le linee di intervento lungo le quali si articolerà la realizzazione dell'obiettivo della Città dei 15 minuti. Sette i settori di intervento da cui partire per realizzare il progetto: integrazione digitale; riqualificazione del territorio; integrazione culturale; integrazione lavorativa; integrazione scolastica; integrazione sportiva. Per quanto riguarda l'integrazione digitale l'idea è quella di realizzare una piattaforma web (portale delle nuove centralità urbane) e di apposite app per consentire l'erogazione di servizi comunali (a partire dalla mobilità su richiesta), lo scambio di conoscenze tra operatori pubblici e privati e lo sviluppo del capitale sociale delle comunità locali, creando relazioni nuove e più strette tra persone, associazioni, realtà private e pubbliche. Per quest'area saranno coinvolti gli assessorati alla Mobilità, alla Cultura, alle Politiche sociali e i municipi, con un ruolo guida della Direzione Generale. (segue) (Rer)