Roma: la Città dei 15 minuti, interventi in sette settori nel piano della giunta Gualtieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riqualificazione del territorio il piano prevede l'organizzazione di incontri tra istituzioni, imprenditoria, associazioni, comitati di quartiere e terzo settore per individuare luoghi e modalità degli interventi di riqualificazione. Concorsi di architettura per riqualificare spazi pubblici, favorendo la partecipazione delle comunità al rilancio del territorio. Saranno coinvolti gli assessorati ai Lavori pubblici e infrastrutture, all'Urbanistica, all'Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti, alle Attività produttive e Pari opportunità, i municipi. Sul fronte dell'integrazione culturale si punta alla creazione di nuovi centri culturali a gestione partecipata (hub della creatività) e iniziative di sostegno ai presidi culturali del territorio. Saranno coinvolti gli assessorati alla Cultura, al Patrimonio e Politiche abitative e i municipi. Inoltre è intenzione del Campidoglio realizzare musei diffusi e di quartiere, attraverso iniziative di valorizzazione dei siti archeologici (come la via Francigena, il sito archeologico di Gabii a Roma est, il parco degli Acquedotti). Sarà coinvolto l'assessorato alla Cultura insieme ai municipi. (segue) (Rer)