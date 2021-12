Roma: la Città dei 15 minuti, interventi in sette settori nel piano della giunta Gualtieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne l'integrazione lavorativa l'amministrazione comunale fissa due obiettivi. Il primo: realizzazione di spazi di coworking, creando hub digitali in ogni municipio per ospitare attività di smart working e di studio. Saranno coinvolti il gabinetto del sindaco, gli assessorati alle Attività produttive e Pari opportunità, al Patrimonio e alle Politiche Abitative, alla Scuola, Formazione e Lavoro e i municipi. Il secondo: realizzazione di laboratori in dieci quartieri romani, selezionati sulla base di specifiche criticità territoriali, con l'obiettivo di favorire il rilancio del lavoro nelle nuove centralità urbane, con la partecipazione di istituzioni, imprenditoria, sindacati, associazioni, terzo settore, comitati di quartiere. Saranno coinvolti il gabinetto del sindaco, l'assessorato alla Scuola, formazione e lavoro, altri assessorati competenti e i municipi. Sull'integrazione scolastica è prevista l'elaborazione di un calendario di eventi e attività che consentano a molti istituti scolatici di restare aperti il pomeriggio dal lunedì al venerdì per dieci mesi l'anno, per favorire l'aggregazione giovanile e contrastare la dispersione scolastica. Saranno coinvolti l'assessorato alla Scuola, formazione e lavoro, i municipi e le istituzioni scolastiche. Infine per favorire l'integrazione sportiva saranno pianificate iniziative per la partecipazione dei giovani, per favorire l'aggregazione e contrastare il disagio sociale, anche attraverso la conversione o il rilancio di strutture in disuso per adattarle alle esigenze dei territori. Saranno coinvolti gli assessorati alla Scuola, formazione e lavoro, ai Grandi eventi, sport e turismo, i municipi e le istituzioni scolastiche. (Rer)