Aerospazio: Guerini, necessaria piena integrazione come dominio operativo

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- E’ necessario guidare la transizione del concetto di spazio affinché diventi un vero e proprio dominio operativo integrato allo strumento militare. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo intervento all’evento organizzato dalla Fondazione Leonardo al Senato in occasione della prima Giornata nazionale dello spazio. “Lo spazio è una risorsa strategica per gli Stati più avanzati” e “crescerà sempre di più la sua rilevanza nelle dinamiche umane del prossimo futuro”, ha affermato il ministro Guerini. “Proprio quando ci sono nuove opportunità e dove c’è una veloce progressione della tecnologia, c’è anche la possibilità di generazione di nuovi rischi”, ha osservato Guerini. Secondo il ministro, l’aerospazio sarà dunque un settore di una crescente competizione tra gli Stati e “nuovi attori privati” che contribuiscono a far crescere la tecnologia e l’innovazione ma nel contempo contribuiscono ad aumentare le minacce alla sicurezza. (segue) (Res)