Aerospazio: Guerini, necessaria piena integrazione come dominio operativo (2)

- “L’ambiente spaziale è stato dichiarato dominio operativo dalla Nato nel 2019”, ha ricordato Guerini evidenziando che l’Italia è stata tradizionalmente tra i promotori dello sviluppo delle tecnologie spaziali. “Oggi abbiamo un obiettivo, come difesa italiana, di guidare la transizione del concetto di spazio da abilitante di prodotti e servizi a vero e proprio dominio operativo pienamente integrato” nello strumento militare, ha affermato il ministro. Secondo Guerini, servono risorse adeguate e decisioni celeri per cogliere quello che è il "salto tecnologico" in atto a livello internazionale. "Abbiamo bisogno di consapevolezza, profondità finanziaria e coraggio", ha affermato, oltre che di essere "nel gruppo di testa delle organizzazioni internazionali di riferimento" quali Nato e Ue. (Res)