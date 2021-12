Roma: in giunta ok agli indirizzi politici per avviare decentramento amministrativo dei Municipi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo piano riguarda interventi di più vasta portata, che richiedono modifiche dell'assetto vigente di Roma Capitale e in particolare del Regolamento del decentramento. Questo ampio insieme di azioni prevede due grandi tipologie di interventi: la revisione del processo di formazione del bilancio finanziario andando verso una logica di budget che consenta una più pronunciata autonomia di bilancio dei municipi e prevedendo una revisione dell'attività di riscossione con risvolti premiali per gli stessi municipi; inoltre, la rivisitazione delle relazioni tra ogni municipio, la polizia locale e le principali aziende erogatrici di servizi comunali, con la previsione di conferenze permanenti municipali, intese come sedi istituzionali di indirizzo e confronto, alla presenza degli assessorati comunali competenti. Il programma complessivo verrà avviato anche con un rilancio significativo dell'azione della Consulta dei presidenti, come luogo di approfondimento e confronto delle tematiche relative al Decentramento, che collaborerà e si interfaccerà con l'osservatorio competente sugli stessi temi. (segue) (Rer)