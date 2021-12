Tunisia: Ue, dichiarazioni Saied sono passo importante verso stabilità ed equilibrio istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea prende debitamente atto dell'annuncio fatto il 13 dicembre 2021 dal presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, in merito alle principali scadenze politiche, in particolare le elezioni legislative, in Tunisia e al calendario per la loro attuazione nel corso del 2022. "Queste dichiarazioni sono un passo importante verso il ripristino della stabilità e dell'equilibrio istituzionali. Il successo di questo processo dipenderà dalle modalità concrete della sua attuazione, in particolare dal suo ancoraggio a valori e principi democratici, nonché dalla sua inclusività e trasparenza", ha scritto il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Mentre il popolo tunisino sarà chiamato a prendere "decisioni sovrane di grande importanza", l'Unione europea ribadisce la sua volontà di sostenere la Tunisia, quale partner stretto, nel cammino del consolidamento democratico. "Ribadiamo inoltre il nostro sostegno alla Tunisia nel contesto di una grave pandemia, crisi sociale ed economica nel Paese, anche nel quadro delle discussioni con i partner finanziari internazionali", ha continuato il Seae. "Continuiamo a seguire con attenzione, e nel pieno rispetto della sovranità del popolo tunisino, la situazione nel Paese e ricordiamo l'importanza del rispetto dell'acquis democratico, della separazione dei poteri, dello stato di diritto e dei diritti e libertà fondamentali per tutti tunisini per garantire la stabilità e la prosperità del Paese", ha concluso il Seae. (Beb)